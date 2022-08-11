Баженов — об уходе Хендрикса и Роши из «Спартака»: Возможно, у них возникли проблемы с адаптацией

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уходе Йоррита Хендрикса и Педро Роши из стана «красно-белых».

«Бывают разные трансферы. Покупали, чтобы футболист успешно играл, но так часто бывает, что получается все наоборот», — заявил Баженов «Чемпионату».

Экс-игрок считает, что у Роши и Хендрикса могли возникнуть какие-то проблемы с адаптацией в «Спартаке», не все футболисты могут раскрыться в новой команде.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» расторг трудовые соглашения с Педро Рошей и Йорритом Хендриксом.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после четырех туров.