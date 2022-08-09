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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова: Мозес — украшение РПЛ

09 Августа 2022 • 17:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.75 3.70
14.08 20:00

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова считает полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса одним из лучших игроков команды за последнее время.

«Мозес — один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Супруга Леонида Федуна заявила, что Мозес записал свое имя в историю «Спартака», он стал одним из любимых легионеров наравне с Веллитоном, Алексом, Луисом Адриано, Лукасом Фернандо и Куинси Промесом. Салихова пожелала игроку скорейшего возвращения на поле, ведь этого ждут все.

Ранее сообщалось, что 31-летний нигериец пропустит около шести месяцев из-за травмы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Веллитон Луис Адриано Алекс Виктор Мозес Лукас Фернандо Куинси Промес Зарема Салихова
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