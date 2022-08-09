Салихова: Мозес — украшение РПЛ

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова считает полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса одним из лучших игроков команды за последнее время.

«Мозес — один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Супруга Леонида Федуна заявила, что Мозес записал свое имя в историю «Спартака», он стал одним из любимых легионеров наравне с Веллитоном, Алексом, Луисом Адриано, Лукасом Фернандо и Куинси Промесом. Салихова пожелала игроку скорейшего возвращения на поле, ведь этого ждут все.

Ранее сообщалось, что 31-летний нигериец пропустит около шести месяцев из-за травмы.