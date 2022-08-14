Зобнин: «Всё решили детали»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, поделился своим мнением об успехе, позволившем «Спартаку» вернуть себе первое место в турнирной таблице. Роман отметил мелкие детали - по его мнению, именно они склонили чашу весов в пользу «красно-белых».

- Возможно, у нас силенок было побольше. Во втором тайме мелкие детали решили исход матча. Судьи дают играть, меньше пауз, игра динамичнее, я за то, чтобы давали играть, - цитирует Зобнина телеканал Матч ТВ.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.