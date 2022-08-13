«Спартак» предлагает 7 миллионов евро за бразильского защитника Рубенса

Московский «Спартак» очень успешно начал новый сезон российского чемпионата Премьер-лиги, но для развития успехов команде необходимо усиливать состав. Как сообщает бразильское издание 98Esportes, московский клуб заинтересовался футболистом бразильского «Атлетико Минейро» Рубенсом, который выступает на позиции левого защитника.

Уже известна и стоимость возможной сделки - речь идет о сумме в семь миллионов евро, при том, что Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро. Такова цена выкупа контракта, который действует до конца 2023 года - в Бразилии принято подписывать контракты до конца календарного года.