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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин сделал «провокационный» прогноз на матч «Спартак» - «Сочи»

14 Августа 2022 • 12:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.85 3.65
Через 6 ч. 4 мин.

Программу пятого тура Российской премьер-лиги в воскресенье вечером будет закрывать матч между «Спартаком» и «Сочи». Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о грядущем противостоянии на «Открытие Арене».  

«На этот матч у меня есть провокационная ставка – «Сочи» пробьёт пенальти», - сказал Уткин на видео, которое было опубликовано у него в телеграм-канале.

Игра между «Спартаком» и «Сочи» стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что победитель матча «Спартак» - «Сочи» станет единоличным лидером Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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