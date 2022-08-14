​Уткин сделал «провокационный» прогноз на матч «Спартак» - «Сочи»

Программу пятого тура Российской премьер-лиги в воскресенье вечером будет закрывать матч между «Спартаком» и «Сочи». Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о грядущем противостоянии на «Открытие Арене».

«На этот матч у меня есть провокационная ставка – «Сочи» пробьёт пенальти», - сказал Уткин на видео, которое было опубликовано у него в телеграм-канале.

Игра между «Спартаком» и «Сочи» стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что победитель матча «Спартак» - «Сочи» станет единоличным лидером Российской премьер-лиги.