Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц высказался об успехах «Спартака»

08 Августа 2022 • 17:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.90 3.75 3.85
14.08 20:00

После четырёх туров чемпионата «Спартак» вместе с ЦСКА располагается на вершине турнирной таблицы с десятью баллами в кармане. Об успехах команды высказался Ашот Хачатурянц, который недавно покинул должность президента Российской премьер-лиги.

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что «красно-белые» наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером. В первую очередь, меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты», - высказался Хачатурянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе в прессе появлялись слухи о том, что Ашот Хачатурянц может стать новым руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна. В настоящий момент в клубе происходят изменения в составе акционеров.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Сочи» на «Открытие Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ашот Хачатурянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
17:48 · Россия. Первая лига
В «Рубине» ответили на вопрос о тренировках Дзюбы
17:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона не подтвердил интерес «Нанта»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц высказался об успехах «Спартака»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Обляков рассказал о своей травме
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев назвал двух игроков РПЛ, которые ему нравятся больше всего
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Шнякин рассказал, когда Пиняев хочет вернуться на поле
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Во Франции назвали трансферную цель «Локомотива»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоеву ищут клуб в Европе
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Форвард «Спартака» может перейти в «Нант»
14:56 · Россия. Премьер-лига
​Платных обращений в ЭСК в России не будет
14:42 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист Бадини: «Мне хотелось бы видеть Захаряна в Серии А» эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» назвал причину отставки Шалимова
14:23 · Россия. Премьер-лига
«Урал» назначил временного тренера
14:15 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Зенит» может закончить сезон без поражений, как лондонский «Арсенал» в 2004 году»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о травме Мозеса: «Серьёзный удар» 1
Все новости
Рекомендуем