Хачатурянц высказался об успехах «Спартака»

После четырёх туров чемпионата «Спартак» вместе с ЦСКА располагается на вершине турнирной таблицы с десятью баллами в кармане. Об успехах команды высказался Ашот Хачатурянц, который недавно покинул должность президента Российской премьер-лиги.

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что «красно-белые» наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером. В первую очередь, меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты», - высказался Хачатурянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе в прессе появлялись слухи о том, что Ашот Хачатурянц может стать новым руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна. В настоящий момент в клубе происходят изменения в составе акционеров.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Сочи» на «Открытие Арене».