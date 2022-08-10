Нобоа заявил, сможет ли «Сочи» бороться за золотые медали РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о том, сможет ли его команда бороться за чемпионство в РПЛ.

«Сочи» будут бороться с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, что это маловероятно», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что сейчас рано говорить о том, кто является фаворитом в борьбе за чемпионство, ведь прошло всего четыре тура со старта сезона. «Сочи» будет делать все возможное для достижения побед, после 8-10 туров станет что-то понятно, добавил игрок.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после четырех матчей.