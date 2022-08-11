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Парфёнов прокомментировал уход Хендрикса и Роши из «Спартака»

11 Августа 2022 • 16:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов отреагировал на расторжение контракта «Спартаком» с Йорритом Хендриксом и Педро Рошей.

«Если ребята не играли, то зачем мучить и себя, и клуб. Можно было раньше расторгнуть с ними контракты», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Тренер заявил, что рассказать о том, почему у этих игроков не получилось в «Спартаке», могут рассказать только руководители клуба, которые каждый день видели футболистов.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг трудовые договоры с Хендриксом и Рошей. Бразильский нападающий уже нашел новый клуб, он подписал контракт до конца этого года с «Форталезой».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Парфёнов Педро Роша Йоррит Хендрикс
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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