Прудников призвал «Спартак» не расслабляться

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, и бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников по достоинству оценил выступления «красно-белых». Но, в то же время, он призвал москвичей не расслабляться.

- Здорово, что спартаковцы уверенно победили «Сочи» и вышли на первое место, приятные эмоции. Но расслабляться, конечно же, не стоит, - цитирует Прудников телеканал Матч ТВ.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.