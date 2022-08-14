Умяров: «После пяти туров рано говорить о первом месте»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, но полузащитник клуба Наиль Умяров считает, что о титуле сейчас говорить преждевременно. В последний раз «Спартак» становился чемпионом в 2017 году, а до этого не выигрывал титул целых шестнадцать лет.

- Первый тайм быль чуть сложнее, чем мы ожидали. В перерыве тренер подсказал, что можно улучшить, какие моменты. И мы это сделали. После пятого тура рано говорить о первом месте, - цитирует Умярова издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.