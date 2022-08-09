Шишкин: На длинную дистанцию «Спартака» может не хватить

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин оценил шансы «красно-белых» в РПЛ после травмы полузащитника Виктора Мозеса.

«После первых туров «Спартак» едва ли не чемпионом уже сделали. У меня совсем другое мнение – что на длинную дистанцию «Спартака» может не хватить. Особенно учитывая травму Мозеса», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 31-летний Мозес пропустит шесть месяцев из-за травмы, полученной в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:0).

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после четырех встреч.