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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: На длинную дистанцию «Спартака» может не хватить

09 Августа 2022 • 16:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.75 3.70
14.08 20:00

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин оценил шансы «красно-белых» в РПЛ после травмы полузащитника Виктора Мозеса.

«После первых туров «Спартак» едва ли не чемпионом уже сделали. У меня совсем другое мнение – что на длинную дистанцию «Спартака» может не хватить. Особенно учитывая травму Мозеса», — приводит слова Мозеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 31-летний Мозес пропустит шесть месяцев из-за травмы, полученной в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:0).

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после четырех встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Виктор Мозес
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