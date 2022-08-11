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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака»

11 Августа 2022 • 18:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал травму Виктора Мозеса.

«Ребята все написали ему, пожелали здоровья и побыстрее восстановиться. Виктор — хороший футболист, один из лидеров», — сказал Зиньковский на клубном YouTube-канале «красно-белых».

Футболист отметил, что считает Мозеса очень квалифицированным игроком и уверен, что его травма является большой потерей для «Спартака».

Напомним, 31-летний нигериец получил травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (2:0). Сообщалось, что Виктор Мозес пропустит шесть месяцев из-за повреждения ахилла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Антон Зиньковский
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