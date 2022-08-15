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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «Забил первый гол, очень рад»

15 Августа 2022 • 00:08 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, а Антон Зиньковский, забивший второй мяч своей команды, радуется тому, что смог открыть свет личным успехам.

- Не ожидал, что будет такой простой гол в пустые ворота. Главное, что забил первый гол, очень рад, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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