Зиньковский: «Забил первый гол, очень рад»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, а Антон Зиньковский, забивший второй мяч своей команды, радуется тому, что смог открыть свет личным успехам.

- Не ожидал, что будет такой простой гол в пустые ворота. Главное, что забил первый гол, очень рад, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.