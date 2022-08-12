Джикия рассказал о готовности к матчу с «Сочи»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил о готовности принять участие в предстоящем домашнем поединке против «Сочи» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

В разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» 28-летний игрок заявил, что полностью восстановился после повреждения и готов провести полный матч с южанами.

Поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

По итогам четырех сыгранных туров «красно-белые» набрали десять баллов и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.