Смяли «Сочи» и возглавили РПЛ! Кто был лучшим игроком «Спартака», когда красно-белые громили южан

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Тезис про два разных тайма подходит к матчу «Спартак» - «Сочи». В первой половине гости даже смотрелись чуть лучше, а во второй на поле вышел тот «Спартак», который хотят видеть болельщики и Абаскаль. Вертикальными атаками раскатали «Сочи», подкрепив всё уверенным позиционным наступлением. Четвёртая победа подряд и единоличное лидерство в РПЛ. Много хвалить не будем, но этот «Спартак» заставляет считаться с его амбициями. А звезда Куинси Промеса с каждым матчем сияет всё ярче. Вот давайте и поговорим про персоналии.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 16:9, в створ – 7:3, угловые – 4:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

Мелкадзе упускает возможность выйти один на один (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Стремительная атака хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удар Зобнина рядом со штангой (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Антона Зиньковского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Мелкадзе попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Квинси Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,5. На авансцене Селихов находился только в первом тайме, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Спас трижды, один удар Сарвели был очень опасен. Кто знает, как сложилась бы игра, если не чёткие действия Александра в первом тайме.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Вот и «нашёлся» правый защитник для «Спартака». Денисов с оборонительной работой справляется куда лучше созидательной: без особых проблем закрыл Макарчука, собрав три отбора и выиграв четыре единоборства из пяти.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Центр обороны слегка хандрил в первом тайме, Джикии после травмы явно не хватало резкости. Хотя именно Георгий накрыл опаснейший удар Мелкадзе, но внизу его частенько переигрывали более ловкие форварды «Сочи».

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Руслан наоборот был слаб на втором этаже, проиграв 3 единоборства из пяти, что особенно докучало на стандартах. Зато на перехватах Литвинов был очень хорош (трижды) и удачно потом двигал мяч вперёд, поднимаясь чуть ль не к чужой штрафной.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,5. Свыкся с ролью защитника и Даниил Хлусевич. Сегодня он наконец-то как надо отработал в обороне. Четыре отбора, один перехват, пять выигранных единоборств – и все подключения Вани Дркушича остались бесполезными.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. За «диспетчерскими» подключениями Литвинова спрятался слабый матч Умярова. Наиль постоянно проигрывал борьбу – четыре раза из шести, дважды был пройден на дриблинге Сарвели. И совсем не помог команде в позиционном наступлении.

РОМАН ЗОБНИН – 8,0. Зато Зобнин пахал за троих, смещаясь на фланг ближе к Промесу. Взаимодействие с Куинси позволило Роману разогнать три опасные атаки, но при этом он ещё и успевал работать в обороне – пять отборов и три перехвата в активе Зобнина, по тепловой карте вытоптавшего поле от ворот до ворот.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Двоякий матч от Игнатова. Запорол шикарный момент, созданный Промесом, но затем ответил Куинси, блестяще выкатив ему мяч после собственного отбора. Жаль, что это действие стало чуть ли не единственным полезным от Михаила.

КУИНСИ ПРОМЕС – 9,0. Кто-нибудь, остановите эту машину. Просто все толковые атаки «Спартака» идут через Куинси, а он всегда пасует/бьёт в такт. Сегодня Промес выдал партнёрам мастер-класс по реализации моментов (дубль) и ещё сам создал два супершанса, успешно загубленных Игнатовым и Соболевым.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. Вроде бы отличный ассист на Зиньковского сделал Соболев, но по лекалам Игнатова провёл двоякий матч. В подыгрыше умён, а в завершении – тихий ужас. Всё-таки главный форвард должен реализовывать хотя бы один из двух убойных моментов.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Уже по традиции круто Зиньковский выходит на замену, пользуясь разряженным пространством в обороне соперника. Не сфальшивил в контратаке, забив гол, а затем ещё и вернул должок Соболеву потенциально голевой передачей, но Александр свой шанс загубил.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.