Экс-игрок «Спартака» Роша перешёл в бразильскую «Форталезу»

Экс-нападающий «Спартака» Педро Роша стал игроком клуба «Форталеза». Об этом бразильская команда сообщила в своих социальных сетях. Трудовой договор между сторонами заключен до донца текущего года с возможностью продления еще на один год.

Напомним, 27-летний футболист принадлежал «Спартаку» с 2017 года, но за это время он принял участие лишь в 19 матчах за «красно-белых», в которых забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Роши составляет два миллиона евро. Игрок с 2019 года выступал на правах аренды за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».