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Баженов: Зиньковскому нужно время на адаптацию в «Спартаке»

09 Августа 2022 • 14:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.75 3.70
14.08 20:00

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского на попадание в стартовый состав.

«Ему нужно дать время на адаптацию. Я уверен, что он сумеет раскрыться в «Спартаке». Со временем он станет игроком основы, но необходимо время», — заявил Баженов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что адаптация Зиньковского в команде находится в самом разгаре, когда игрок выходит на поле, то показывает свой уровень, он всегда обостряет игру и создает много моментов. При этом Баженов отметил, что Зиньковский не сможет заменить Виктора Мозеса, в «Спартаке» нет футболиста, который способен это сделать.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Виктор Мозес Антон Зиньковский
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