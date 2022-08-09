Баженов: Зиньковскому нужно время на адаптацию в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил перспективы полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского на попадание в стартовый состав.

«Ему нужно дать время на адаптацию. Я уверен, что он сумеет раскрыться в «Спартаке». Со временем он станет игроком основы, но необходимо время», — заявил Баженов «РБ Спорту».

Эксперт считает, что адаптация Зиньковского в команде находится в самом разгаре, когда игрок выходит на поле, то показывает свой уровень, он всегда обостряет игру и создает много моментов. При этом Баженов отметил, что Зиньковский не сможет заменить Виктора Мозеса, в «Спартаке» нет футболиста, который способен это сделать.