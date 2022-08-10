Камоцци считает, что Дзюба может быть полезен «Спартаку»

Агент Франко Камоцци прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак».

«Дзюба был бы полезен «Спартаку», как и любому другому клубу РПЛ», — приводит слова Камоцци Sport 24.

Агент заявил, что не знает, стал бы он рекомендовать Дзюбу владельцу «Спартака» Леониду Федуну, ведь неизвестно в какой форме сейчас находится футболист.

Напомним, 33-летний форвард покинул «Зенит» после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги, на данный момент он до сих пор находится в поиске команды. Дзюба выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.