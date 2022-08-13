Бояринцев заявил, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Сочи»

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Матч получится очень интересным, но у «Спартака» больше шансов на победу. Команда проводит хороший отрезок, и у футболистов сейчас эмоциональный подъем», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что этот матч является хорошей проверкой для «Спартака».

Встреча между «Спартаком» и «Сочи» состоится завтра, 14 августа, в рамках пятого тура чемпионата России, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что «красно-белые» идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, а южане занимают третью строчку.