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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев заявил, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Сочи»

13 Августа 2022 • 15:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.80 3.70
14.08 20:00

Бывший главный тренер «Родины» Денис Бояринцев высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Матч получится очень интересным, но у «Спартака» больше шансов на победу. Команда проводит хороший отрезок, и у футболистов сейчас эмоциональный подъем», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что этот матч является хорошей проверкой для «Спартака».

Встреча между «Спартаком» и «Сочи» состоится завтра, 14 августа, в рамках пятого тура чемпионата России, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что «красно-белые» идут вторыми в турнирной таблице РПЛ, а южане занимают третью строчку.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Сочи
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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