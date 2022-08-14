Рахимов назвал главный козырь московского «Спартака»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Известный российский специалист Рашид Рахимов поделился своим мнением по поводу успехов московского клуба, назвав его главный козырь, обнаруженный им в первых пяти турах чемпионата.

- Я сразу сказал, что не нужно ставить на Абаскале клеймо, ему нужно дать возможность себя проявить. Уровень интенсивности и пауз у «Спартака» короткий, отсюда и постоянное давление. У москвичей великолепный переход из защиты в атаку, - цитирует Рахимова телеканал Матч ТВ.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.