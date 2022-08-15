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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» анонсировали новые трансферы

 
15 Августа 2022 • 10:12 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

«Сочи» не собирается завершать летнюю трансферную кампанию. Об этом в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» поведал тренер команды Вадим Гаранин.

«У нас еще есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут еще футболисты. Клуб ведет работу над этим», - сказал специалист.

В последнем матче южане потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После пяти сыгранных поединков сочинский коллектив набрал девять очков и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующую игру подопечные Гаранина проведут на выезде с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин
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