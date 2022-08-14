Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном трансфере форварда Артёма Дзюбы в «Сочи».

«Время уже потеряно, как бы ты не тренировался, всё равно тяжело. Я думаю, что если бы «Сочи» предложил контракт Дзюбе, он бы рассмотрел этот вариант. Но тут зависит от финансовых потребностей, если Артём пойдёт на понижение определённое, то я думаю, он мог бы закрепиться там.

Я согласен, что в «Сочи» нет классного форварда, команда ищет игрока. Но Дзюба смог бы играть в любой команде топ-5 РПЛ», — сказал Деменко.

Напомним, 33-летний Дзюба с конца мая находится без команды. Ранее СМИ писали о возможном трансфере футболиста в турецкий «Истанбул Башакшехир». Последним клубом Дзюбы стал «Зенит».