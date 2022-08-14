Лишь один раз в истории чемпионатов России «Спартак» забил больше голов в первых пяти матчах

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи. Таким образом, москвичи довели до четырнадцати количество голов, забитых в текущем сезоне. Один мяч от них получил «Ахмат», по четыре «Краснодар» и «Оренбург», два - «Урал», и теперь вот три получил «Сочи».

Это является вторым результатом в истории выступлений московского клуба, ранее лишь в сезоне 1993 года «Спартак» забил больше за первые пять туров - пятнадцать голов.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.