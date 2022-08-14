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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лишь один раз в истории чемпионатов России «Спартак» забил больше голов в первых пяти матчах

14 Августа 2022 • 22:29 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи. Таким образом, москвичи довели до четырнадцати количество голов, забитых в текущем сезоне. Один мяч от них получил «Ахмат», по четыре «Краснодар» и «Оренбург», два - «Урал», и теперь вот три получил «Сочи».

Это является вторым результатом в истории выступлений московского клуба, ранее лишь в сезоне 1993 года «Спартак» забил больше за первые пять туров - пятнадцать голов.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи
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окончен Химки 1:3 Ахмат
окончен Пари НН 3:4 Ростов
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окончен Спартак Москва 3:0 Сочи 1.93 3.85 3.65
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