Мозеса прооперируют в Германии

В начале следующей недели полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес ляжет под операционный нож. Это произойдет в Германии - оперировать талантливого футболиста, который получил травму в матче с «Уралом», будут именно там.

К сожалению, судя по всему, Мозес выбыл из строя на очень долгий срок - в этом году на поле мы его больше не увидим. Это подтвердил руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов.

- Мозес должен пройти операцию. Скорее всего, это будет Германия. Думаю, что в начале этой недели будет операция. Стандартные сроки при травме ахилла — 6-8 месяцев, - цитирует Зеленова издание «Спорт-экспресс».