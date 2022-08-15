Джикия рассказал о здоровье после победы над «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, вернувшийся на поле после травмы, рассказал о своем состоянии после поединка пятого тура Премьер-лиги с «Сочи». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Со здоровьем всё нормально. Сегодня вышел в старте, отыграл 86 минут. Поэтому всё хорошо, всё позади», - приводятся слова Джикии на страницах «Чемпионата».

После пяти туров «Спартак» набрал 13 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.

В шестом туре «красно-белые» встретятся с «Динамо». Поединок пройдет 20 августа.