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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал о здоровье после победы над «Сочи»

15 Августа 2022 • 07:13 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, вернувшийся на поле после травмы, рассказал о своем состоянии после поединка пятого тура Премьер-лиги с «Сочи». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.

«Со здоровьем всё нормально. Сегодня вышел в старте, отыграл 86 минут. Поэтому всё хорошо, всё позади», - приводятся слова Джикии на страницах «Чемпионата».

После пяти туров «Спартак» набрал 13 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля опережают идущий вторым «Зенит» на два очка.

В шестом туре «красно-белые» встретятся с «Динамо». Поединок пройдет 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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