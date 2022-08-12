«Спартак» поздравил Ваноли с 50-летием

Московский «Спартак» поздравил своего бывшего тренера Паоло Ваноли с днём рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполнилось 50 лет.

«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днем рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!», – написали «красно-белые»в социальных сетях.

Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» во второй половине прошлого сезона. За свой период в московском клубе бывший ассистент Антонио Конте выиграл Кубок России, после чего отказался оставаться в команде на постоянной основе.

Летом «Спартак» пригласил на пост тренера Гильермо Абаскаля, который после 4 туров идёт с клубом на втором месте в РПЛ, разделяя лидерство с московским ЦСКА. Ваноли, в свою очередь, пока находится без клуба.