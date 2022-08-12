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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» поздравил Ваноли с 50-летием

12 Августа 2022 • 11:02 Комментировать
Спартак Москва
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Сочи
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14.08 20:00

Московский «Спартак» поздравил своего бывшего тренера Паоло Ваноли с днём рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполнилось 50 лет.

«Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днем рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!», – написали «красно-белые»в социальных сетях.

Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» во второй половине прошлого сезона. За свой период в московском клубе бывший ассистент Антонио Конте выиграл Кубок России, после чего отказался оставаться в команде на постоянной основе.

Летом «Спартак» пригласил на пост тренера Гильермо Абаскаля, который после 4 туров идёт с клубом на втором месте в РПЛ, разделяя лидерство с московским ЦСКА. Ваноли, в свою очередь, пока находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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