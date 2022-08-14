Чернов: «О чемпионстве речь пока не идёт»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Но, несмотря на то, что московский клуб вернул себе первую строчку в турнирной таблице, защитник «красно-белых» Никита Чернов считает преждевременными разговоры о чемпионском титуле.

Напомним, что «Спартак» является самым титулованным клубом России, но в 21-м веке выигрывал титул лишь дважды - в 2001 и в 2017 году.

- Заявка на чемпионство? Нет, ни о каком чемпионстве речь не идет, как я и раньше говорил. Первая победа, вторая победа, идем от игры к игре. Нам нравится та игра, которую мы демонстрируем, надеюсь, что дальше будем набирать очки, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.