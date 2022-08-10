​Соболев рассказал о беседе с Абаскалем по поводу своей проблемы

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался по поводу того факта, что временами вместо простой передачи он пытается обыграть нескольких соперников в центре поля. Видео с комментарием футболиста появилось на клубном канале «красно-белых» в YouTube.

«Я об этом недавно говорил с тренером. Это моя небольшая проблема – я хочу обыграть, отдать пас красивый. На самом деле моя работа в штрафной площади. Я сам знаю, что заигрываюсь. Мы с тренером поговорили, он сказал: «Если хочешь забивать больше, отдай мяч в центре и иди в штрафную». Я согласен с этим», - высказался Соболев.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 14 августа. «Красно-белые» сразятся с «Сочи» на своём поле. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.