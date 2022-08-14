Промес: «Надо хорошо подготовиться к следующему матчу и продолжить удивлять соперников»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Сочи» (3:0) Куинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Объясните, почему в первом тайме «Сочи» удалось переломить игру, а во втором - «Спартак» вышел так, что у соперника не осталось шансов?

- В первом тайме мы играли немного медленно, не всё у нас получалось с прессингом, во втором тайме мы эту историю поправили, стали играть агрессивнее. Даже посмотрите наш гол первый. Это стало результатом хорошего прессинга на чужой половине поля. Так что сделали работу над ошибками.

- Перед этой встречей говорили, что «Сочи» - это ваша первая серьезная проверка, а теперь победа 3:0. «Спартак» на первом месте. Как его можно остановить?

- Не хочу сейчас об этом рассуждать, мы идем от игры к игре, надо хорошо подготовиться к следующему матчу и продолжить удивлять соперников.