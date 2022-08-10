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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев объяснил свой промах по пустым воротам

10 Августа 2022 • 16:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.90 3.85 3.75
14.08 20:00

В последней игре против «Урала» Александр Соболев выдал две результативные передачи, которые позволили «Спартаку» добиться гостевой победы со счётом 2:0. К двум ассистам Соболев мог добавить и гол, но он умудрился не попасть по пустым воротам. Футболист объяснил тот свой промах.

«В чём дело? Дело во мне. Бывает такое, не смог забить. Видимо, когда очень хочется забить, всё бывает наоборот. Нужно просто расслабиться и не думать об этом – тогда гол тебя найдёт.

Наверное, я уже думал, что мяч в воротах. Наверное, дал слабину, расслабился, не вложился в эпизод до конца», - сказал Соболев. Видео с его комментариями было опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля примет «Сочи» на «Открытие Арене».

После четырёх туров «Спартак» входит в двойку лидеров РПЛ вместе с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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