Игнатов назвал ключевую задачу «Спартака» на сезон

Полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов поведал о своих целях на сезон. Его слова приводятся на станицах «Спорт-экспресса».

«Самая ключевая задача - финишировать на первом месте. Всё остальное - не так важно», - сказал 22-летний футболист.

«Красно-белые» стартовали в Премьер-лиге с трех побед и одной ничьей. С десятью набранными баллами подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице.

Следующий поединок «народная команда» сыграет против «Сочи» на «Открытие Банк Арене». Матч пройдет в воскресенье, 14 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.