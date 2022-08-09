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Александр Мостовой: «Абаскалю не нужно будет перестраивать игру из-за травмы Мозеса» эксклюзив

09 Августа 2022 • 00:18 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Сочи
1.90 3.75 3.85
14.08 20:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал травму Виктора Мозеса.

«Мозес - ключевой игрок в обойме «Спартака», это однозначно. Заменить его по многим игровым качествам будет непросто. Но скамейка у «Спартака» есть. У тех, кто периодически выходит на замену, есть шанс закрепиться в основном составе. Получится или нет, это уже к ним вопросы. По количеству игроков замена найдется. Не стоит забывать, что у нас только РПЛ. Еврокубков нет.

На результаты «Спартака» это повлиять не должно. Да, это просто неприятно. Я знаю, что такое ахилл, у меня была подобная травма. Это неприятно и больно. Но на игру команды это не должно влиять. После четырех туров мы уже примерно понимаем, кто будет наверху в таблице.

Абаскалю не нужно будет перестраивать игру. Зачем это делать? Просто один игрок выпал из обоймы. Травмы - это такая вещь, которая случается постоянно. Если взять все команды, то примерно каждую неделю по 2-3 футболиста получают травмы. Выходит другой, и играют. Если бы вылетел не только Мозес, а ещё несколько ключевых игроков, таких как Промес, тогда да, нужно было бы перестраивать. А так нет. В «Зените» Клаудиньо получил травму, многие болельщики питерцев уже переживают за результаты, но ведь у вас ещё десять человек сидит на скамейке. Одно дело, если бы это был чемпионат Испании, Германии, Италии или Англии, а тут-то можно обходиться», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Виктор Мозес
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