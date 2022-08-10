Гаврилов поделился прогнозом на матч «Спартака» с «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов внимательно следит за выступлениями клуба в начавшемся чемпионате России. В пятом туре москвичам, которые сейчас лидируют в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги, предстоит сражение с «Сочи». Гаврилов поделился своим прогнозом на игру.

- Думаю, шансы 50/50. Кто проиграет, тот отваливается. Всегда нужно смотреть на конкуренцию. Не думаю, что «Сочи», играя в гостях, в открытую полезет, - цитирует Гаврилова Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» состоится 14 августа, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице.