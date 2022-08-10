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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев: «Пускай Джикия посидит в запасе»

10 Августа 2022 • 16:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.90 3.85 3.75
14.08 20:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о том, сыграет ли Георгий Джикия в ближайшем матче РПЛ против «Сочи». Из-за повреждения капитан «красно-белых» пропустил игру с «Оренбургом», а в игре с «Уралом» вышел на замену только в концовке.

«Надеюсь, что Джикия не сыграет. Мы без него выиграли две игры, а последнюю отыграли на ноль. Так что пускай Джикия посидит и подумает. Пока ребята играют, и Георгию не надо выходить», - сказал Соболев со смехом. Видео со словами футболиста появилось на канале «красно-белых» в YouTube.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» пройдёт в ближайшее воскресенье, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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