​Генич прокомментирует матч «Спартака» впервые за пять месяцев

В ближайшее воскресенье, 14 августа, «Спартак» проведёт домашний матч пятого тура чемпионата России против «Сочи». Игру, которая стартует в восемь часов вечера по московскому времени, можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

В качестве комментаторов на матче «Спартака» отработают Константин Генич и Сергей Дурасов. Интересно, что Генич будет работать на игре «красно-белых» впервые за пять месяцев – в последний раз он комментировал игру москвичей в марте.

На текущий момент «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги вместе с ЦСКА. Команды набрали по 10 очков.