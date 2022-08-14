Соболев: «В «Спартаке» от любви до ненависти - один шаг»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о целях «красно-белых». Об этом форвард пообщался с клубной пресс-службой.

«Мы играем в большом клубе, где хотят, чтобы команда побеждала в каждом матче. Здесь от любви до ненависти - один шаг. В «Спартаке» всегда так», - сказал центральный нападающий.

Ближайший матч «Спартака» состоится сегодня, 14 августа. Противостоять подопечным Гильермо Абаскаля будет «Сочи». В случае победы «красно-белые» поднимутся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас спартаковцы идут третьими с десятью баллами.