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«Спартак» расторг контракт с Педро Рошей официально

11 Августа 2022 • 13:43 Комментировать
Спартак Москва
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Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

«Спартак» объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Педро Рошей, который должен был действовать ещё один сезон. 27-летний футболист покинул московский клуб в статусе свободного агента.

Напомним, Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио» за 12 миллионов евро. Всего в составе «красно-белых» бразилец провёл 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Минувший сезон Роша провёл в составе «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, забив восемь голов и отдав шесть передач в 45 играх за бразильский клуб.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 2 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
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