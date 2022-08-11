«Спартак» объявил о расторжении контракта с бразильским нападающим Педро Рошей, который должен был действовать ещё один сезон. 27-летний футболист покинул московский клуб в статусе свободного агента.

Напомним, Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио» за 12 миллионов евро. Всего в составе «красно-белых» бразилец провёл 19 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Минувший сезон Роша провёл в составе «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, забив восемь голов и отдав шесть передач в 45 играх за бразильский клуб.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 2 миллиона евро.