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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Спартак» может бороться за титул»

14 Августа 2022 • 22:58 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

За матчем внимательно следил бывший футболист клуба Сергей Юран, недавно уволенный из «Химок». Он поделился своим впечатлением от игры «Спартака», выразив уверенность в том, что москвичи будут сражаться за титул.

- Мне понравилась игра «Спартака», они вполне могут бороться за чемпионство. Хотя только пятый тур. Говорить конкретно можно после того, как пройдет половина чемпионата, - цитирует экс-футболиста новостное агентство ТАСС.  

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран
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