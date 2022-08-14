Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Спартаком» и «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«2:1. Группа атаки у «красно-белых» сильнее, чем у «Сочи». Потеря Мозеса ударит по команде, но в запасе есть футболисты, способные заменить его. Спартаковцы вновь победят», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Спартак» - «Сочи» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Перед этой встречей команды занимают соседние места в турнирной таблице – «красно-белые» идут третьими, а южане занимают четвертую позицию.