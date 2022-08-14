Абаскаль: «Мы знаем, что статистически и исторически противостояния с «Сочи» не очень удачные»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Правда ли, что к этому матчу вы готовились особенно и изучали историю матчей «Спартака» и «Сочи»?

- Да, мы вообще стараемся всегда изучить соперника максимальным образом. Конечно, мы сконцентрированы, прежде всего, на футбольной составляющей, но и остальные также важны. Мы знаем, что статистически и исторически противостояния с «Сочи» не очень удачные, но мы пишем историю сегодня и постараемся это дело сегодня изменить.