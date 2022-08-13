Агент Рубенса не смог подтвердить интерес «Спартака» к своему подопечному

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» ищет пути усиления своего состава и заинтересовался бразильским латералем Рубенсом, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро». Однако агент футболиста Джованни Годой опроверг слухи о возможном трансфере, заявив, что не обладает информацией по этому поводу.

- Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту, - заявил Годой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру».

Свой следующий матч в рамках пятого тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет с «Сочи», это случится 14 августа.