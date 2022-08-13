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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Рубенса не смог подтвердить интерес «Спартака» к своему подопечному

13 Августа 2022 • 02:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» ищет пути усиления своего состава и заинтересовался бразильским латералем Рубенсом, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро». Однако агент футболиста Джованни Годой опроверг слухи о возможном трансфере, заявив, что не обладает информацией по этому поводу.

- Мне ничего неизвестно об интересе «Спартака» к моему клиенту, - заявил Годой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру».

Свой следующий матч в рамках пятого тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет с «Сочи», это случится 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Минейро Трансферы футбола - лето 2022 Рубенс
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