Бывший голкипер «Спартака» признался, что не узнал команду

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, и бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что не узнает команду - настолько преобразилась ее игра.

- Я был на стадионе, решил посмотреть на «Спартак» воочию. Я не узнал сегодня команду. Она показывает совершенно другую игру, чем ту, что мы видели при других тренерах. «Спартак» изменился: стал коллективно играть, на чужой половине поля, - цитирует экс-вратаря Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.