Промес оформил дубль в матче с «Сочи» после блестящего рейда

В концовке центрального воскресного матча Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» гости могли отыграться. Георгий Мелкадзе едва не забил своей бывшей команде, но голкипер Александр Селихов перевел мяч в штангу. Вскоре забила уже другая команда. Это полузащитник «красно-белых» Куинси Промес совершил прорыв, обыгрался с Романом Зобниным и, не обращая внимание на соперников, забил третий гол гостям, оформив дубль.

Счет стал 3:0, и «Спартак» наверняка возглавит таблицу по итогам пятого тура. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.