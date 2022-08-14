Юран отказался комментировать слухи об «Урале»

Уволенного из «Химок» Сергея Юрана заметили на стадионе перед матчем между «Спартаком» и «Сочи» - он решил посмотреть на игру своей бывшей команды. Журналисты спросили Юрана о возможном назначении в качестве наставника «Урала», но Юран отказался отвечать на такой вопрос.

Юран выступал в составе московского клуба в ходе двух разных отрезков - сперва в 1995 году, а затем в 1999.

- Назначение в «Урал»? Я пришел на футбол, на «Спартак» — Сочи» - заявил Юран в эфире телеканала Матч ТВ.

Следить за поединком «Спартака» и «Сочи» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.