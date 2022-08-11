Игнатов высказался об уходе Ваноли из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал уход итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера команды в начале июня нынешнего года.

Напомним, Ваноли возглавил «красно-белых» в декабре прошлого года. Под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал обладателем Кубка России впервые за 19 последних лет.

«Это футбольная жизнь, такое случается. При этом я очень благодарен Ваноли за всё, что он сделал для меня и «Спартака». Я многому у него научился», — приводит слова Игнатова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После четырёх туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают вторую строку в турнирной таблице. Свой следующий матч москвичи проведут 14 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.