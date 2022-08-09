Мозес: «Я вернусь ещё сильнее»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался после получения травмы в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0).

«Я раздавлен полученной травмой. Я сделаю все, чтобы восстановиться и набрать форму как можно быстрее, чтобы помочь команде», — написал Мозес в социальных сетях.

Футболист поблагодарил всех болельщиков и представителей «Спартака». Он заявил, что вернется еще сильнее.

Ранее сообщалось, то 31-летний нигериец пропустит шесть месяцев из-за травмы ахилла. В текущем сезоне Мозес принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами.