Червиченко предсказывает сложности для «Спартака» в отсутствие Мозеса

Московский «Спартак» отлично начал сезон, заехав на верхнюю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, но в последнем матче против «Урала» команда потеряла получившего тяжелую травму Виктора Мозеса.

Бывший владелец московского клуба Андрей Червиченко считает, что без Мозеса у команды начнутся сложности.

- Мне кажется, что без него команде будет сложнее. Потому что, если он на поле, всегда есть вероятность, что из ничего он сможет сделать момент. Хороший игрок, что и говорить, - цитирует Мозеса Матч ТВ.

В пятом туре московский «Спартак» примет дома гостей из «Сочи», матч пройдет 14 августа.