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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко предсказывает сложности для «Спартака» в отсутствие Мозеса

09 Августа 2022 • 02:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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14.08 20:00

Московский «Спартак» отлично начал сезон, заехав на верхнюю строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, но в последнем матче против «Урала» команда потеряла получившего тяжелую травму Виктора Мозеса.

Бывший владелец московского клуба Андрей Червиченко считает, что без Мозеса у команды начнутся сложности.

- Мне кажется, что без него команде будет сложнее. Потому что, если он на поле, всегда есть вероятность, что из ничего он сможет сделать момент. Хороший игрок, что и говорить, - цитирует Мозеса Матч ТВ.

В пятом туре московский «Спартак» примет дома гостей из «Сочи», матч пройдет 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Виктор Мозес
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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