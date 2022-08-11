Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Сочи»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мыслями перед предстоящим матчем против «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги.

«Для нас хорошо складывается начало чемпионата. Набираем очки, которые и должны набирать. В любом случае, матч с «Сочи» будет сложнее, чем матчи с «Оренбургом» и «Уралом». Но мы должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы», - высказался Зиньковский на видео, которое опубликовала пресс-служба «красно-белых» в YouTube.

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» стартует 14 августа в 20:00 по московскому времени.