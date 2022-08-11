Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Сочи»

11 Августа 2022 • 19:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.92 3.85 3.70
14.08 20:00

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мыслями перед предстоящим матчем против «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги.

«Для нас хорошо складывается начало чемпионата. Набираем очки, которые и должны набирать. В любом случае, матч с «Сочи» будет сложнее, чем матчи с «Оренбургом» и «Уралом». Но мы должны брать очки, должны стремиться быть в верхней части таблицы», - высказался Зиньковский на видео, которое опубликовала пресс-служба «красно-белых» в YouTube.

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» стартует 14 августа в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08  19:30 Факел ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
20:31 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал матч с «Челси» самым ярким воспоминанием в «Зените»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Сочи»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал фаворита в матче «Факел» - «Урал»
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Фассон прооперирован
19:12 · Кубок России
​Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Кафельников прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Во «Фрайбурге» прокомментировали слухи об интересе к Фомину
17:43 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: Я не думаю, что Пруцев будет игроком основного состава в «Црвене Звезде» эксклюзив
17:35 · Россия. Премьер-лига
Башкиров может перейти в андоррский клуб «Санта-Колома»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА
17:16 · Россия. Премьер-лига
Юран: В Европе судьбу тренера определяет результат команды, в России своя специфика 1
17:15 · Кубок России
​В «Спартаке» объяснили голос за «Яндекс», а не за «Матч ТВ»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Александр Тихонов связывает ситуацию Дзюбы с его скандальным видео
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Дисквалификацию Широкова пересмотрят
Все новости
Рекомендуем