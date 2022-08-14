Абаскаль: «Это был наш план на игру, чтобы соперник владел мячом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Сочи» (3:0).

- Почему в первом тайме «Сочи» перевернул игру и взял мяч под свой контроль?

- Да, это был наш план на игру, чтобы соперник владел мячом и открывался, чтобы там появлялись зоны. Потому что когда ты владеешь мячом против такой команды, она хорошо обороняется в низком блоке и после имеет очень хорошие шансы на контратаку, она в этом хороша. Поэтому мы хотели, чтобы «Сочи» владел мячом, тем не менее, это владение было достаточно стерильным, мы спокойно справлялись с атаками и постепенно брали игру под свой контроль.

- Все будут говорить о четырех победах подряд, о первой строчке, но я бы хотел спросить о том, что команда два матча играет на ноль. Вы полностью довольны своей обороной?

- Я очень рад, что мы не пропустили во втором матче. В целом я очень люблю футбол за то, что он дарит эмоции. Мне нравится праздновать не только голы, но и удачные действия в обороне, хорошие подкаты, хороший отбор один в один и прочее. Я рад, что наша команда снова не пропустила гол, и она может держать концентрацию и идти вперед.