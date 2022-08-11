Кафельников прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил трансферную кампанию «красно-белых» в текущее окно.

«Как я в целом оценю трансферную кампанию «Спартака» этим летом? Ну, какой есть состав, с таким и будут играть. Я думаю, что кого-то подписывать сейчас точно не будут, потому что никто не захочет», — приводит слова Кафельникова «Все Про Спорт».

Напомним, в текущее трансферное окно «Спартак» бесплатно подписал защитника Мацея Рыбуса, который покинул «Локомотив» свободным агентом и приобрел полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского за три с половиной миллиона евро.